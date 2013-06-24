З 1 вересня 2024 року максимальна наповнюваність початкових класів державних і комунальних закладів загальної середньої освіти може становити не більш як 24 учні (відповідно до частин першої та другої статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

У 2024/2025 році ця норма поширюється на всі перші класи, які навчатимуться в очному або змішаному (чергування очного й дистанційного навчання з певною періодичністю) форматах. Для решти класів максимальна наповнюваність залишається 30 учнів.

Наповнюваність класів, які вчаться дистанційно, може бути більшою за 24 учні (для перших) та 30 учнів (для інших). Ця норма чинна під час воєнного стану. Норма закону покликана полегшити взаємодію вчителів і учнів та зробити освітній процес ефективним через зменшення кількості дітей у класі. Педагоги зможуть приділити більше уваги кожному учневі / учениці й вибудувати ліпший зв’язок з ними.

Через набуття чинності цієї норми закону в закладів освіти можуть виникнути запитання щодо подальшої організації роботи.КМіністерство освіти роз’яснює окремі з них. Поділ класу закладу загальної середньої освіти на групи для вивчення окремих предметів здійснюють за наявності певної кількості учнів (наказ МОН від 20.02.2002 №128). Наприклад, для вивчення української мови у класі має бути більш ніж 27 учнів. Отже, клас із 24 учнями не ділиться на групи для вивчення цього навчального предмета (крім закладів з навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською та угорською мовами).

Розрахунок освітньої субвенції для виплати заробітної плати педагогам здійснюють для всіх місцевих бюджетів на основі фактичної кількості учнів і студентів усіх типів закладів освіти станом на 1 жовтня року, що передує плановому бюджетному періоду (календарний рік). Розрахунки для 2024 календарного року вже відбулися. Проте оскільки зміни в наповнюваності стосуються тільки перших класів, які розпочнуть навчання у 2024/2025 навчальному році,Кце не матиме значного впливу на потребу в коштах на рівні територіальних громад. МОН розгляне можливість внесення відповідних змін до формули розподілу освітньої субвенції в наступних бюджетних періодах.

Нагадаємо, що місцеві ради самостійно розподіляють освітню субвенцію між закладами й установами освіти. Вони не зобов’язані застосовувати формулу для розподілу освітньої субвенції між закладами освіти й можуть перерозподіляти субвенцію, що обрахована за окремими складовими формули. Формульний підхід до розподілу освітньої субвенції запроваджено для підвищення якості освітніх послуг як стимул органів місцевого самоврядування змінювати неефективну мережу закладів освіти.

Отже, територіальні громади мають продовжувати аналізувати ефективність наявної шкільної мережі та ухвалювати управлінські рішення про формування мережі закладів загальної середньої освіти, що якнайліпше забезпечить освітні потреби учнів, повідомляє МОН.