Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні з 16 по 22 березня відчутно зросли обсяги продажу нових автомобілів через автосалони. Цей показник становив 74% порівняно з попереднім тижнем.
Як зазначив «Урядовому кур’єру» генеральний директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький, це сталося передовсім тому, що в багатьох компаній ціни на автівки було зафіксовано в гривнях. Тому зі зростанням курсу долара до гривні, вони не змінювалися.
«Однак таке було лише минулого тижня. У нас поки що немає інформації щодо обсягів продажу нових автівок у салонах, але вже цього тижня я прогнозую великий спад. Адже долар став відчутно зростати і салони вже збуватимуть техніку за новими цінами, прив’язаними до нового курсу долара на день продажу. А, як ми бачимо, цей показник щодня зростає», – зазначив експерт.
На його думку, це пов’язано й з іншими чинниками: проблемами реєстрації автівок у період карантину, особлива система роботи банків тощо.
З Олегом Омельницьким погоджується й генеральний директор Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко. За його словами, у перший тиждень карантину в Україні діяв так званий відкладений попит, тому ті люди, які накопичували протягом тривалого терміну гроші на купівлю автівок, це зробили. «Адже чекати вже більше не було сенсу, тому що гривня продовжувала своє стрімке падіння до долара. Проте на цьому тижні вже такого не буде – кількість бажаючих придбати новий автомобіль буде вкрай низькою», – зазначив експерт.