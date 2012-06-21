Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Так, за інформацією Укравтопрому, у січні-березні цього року населення скупило та поставило на облік у відповідних органах 99,8 тисяч автівок, включаючи 20,3 тисяч нових. До того ж, українці купили 79,5 тисяч уживаних автомобілів.
Фахівці Укравтопрому зазначають, що падіння продажу автомобілів в України спричинене відміною пільгової реєстрації імпортних вторинних автівок та призупиненням з березня 2020 року реєстрації уживаних авто через карантин.
Фахівці Укравтопрому зазначають, що серед нових автівок найпопулярнішим був Renault Duster (було продано близько 1500 штук), а серед уживаних — Volkswagen Passat (продано близько 4700 штук).
Нагадаємо, що за перший тиждень карантину — з 16 по 22 березня — обсяги продажу нових автівок в Україні були більшими на 74% порівняно із минулим місяцем. Тоді автомобільні експерти зазначали: це сталося з-за того, що на той час у багатьох компаніях ціни на автівки було зафіксовано у гривнях. І коли долар та євро почали зростати, ціни ще були сталими. У березні автоексперти також прогнозували, що потім в Україні слід чекати різкого падіння обсягів продажу і нових, і уживаних автомобілів — ціни на них поступово зростатимуть.