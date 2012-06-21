Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За січень-березень 2020 року ринок первинної нерухомості просів на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляють фахівці інвесткомпанії InCo home. Якщо казати про здані квадратні метри житла, то, за інформацією компанії, у січні-березні 2020 року його було збудовано 15 тисяч кв. метрів, тоді, як роком раніше 17,5 тисяч кв. метрів. А от продаж нового житла практично зупинився.
Компанії України нині добудовують те, що залишилося з минулих періодів.
Також протягом 2020 року падає частка безвідсоткових кредитів від будівельних компаній, які вони надають інвесторам у будівництво. Так, якщо у січні 2020 року цей показник становив 40% всіх укладених угод, у лютому — вже 34%, у березні — лише 20% покупців житла змогли скористатися такою послугою від будівельних компаній.
Як повідомляють аналітики компанії, на становище на ринку первинного житла впливає не лише пандемія коронавірусу, а й ситуація навколо компанії «Укрбуд», яка ще до карантину зазнала чималих фінансових труднощів. Хоча експерти і зазначають, що галузь трохи ожила після того, як їй надали змогу працювати в умовах карантину.