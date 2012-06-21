Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За інформацією Державної служби статистики, у січні-червні 2018 року в Україну було ввезено агропродукції на 2,6 млрд дол. Це на 0,5 млрд дол. (+23%) більше, ніж за 6 місяців минулого року, поінформував «Урядовий кур’єр» заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов.
За його словами, основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну виступають держави Європейського Союзу. На них припадає практично половина імпортних поставок.
Найбільші за вартісними обсягами закупівлі Україна здійснює з Польщі (263 млн дол.), Німеччини (238 млн дол.), Туреччини (200 млн дол.), Франції (139 млн дол.), США (135 млн дол.), Італії (116 млн дол.) та Нідерландыв (105 млн дол.).
Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну вже кілька років поспіль залишається незмінною. Характерною ознакою першого півріччя 2018 року, на думку пана Пугачова, стало зростання вартості закупівель усіх ключових імпортованих товарів за винятком тютюну, зауважив експерт.
Значна частка закупівель іноземних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски. В імпорті продукції цієї групи продуктів, який за 6 місяців 2018 року склав 244 млн дол., переважає морожена риба. Її закупили на 160 млн дол.
Серед товарів – лідерів за обсягами закупівель – плоди. Це в основному, цитрусові, банани та горіхи. Їхній імпорт у першому півріччі склав 233 млн дол.
Насіння соняшнику для сівби за січень-червень 2018 року імпортували на 213 млн дол., а насіння кукурудзи – на 108 млн дол.
Обсяги поставок в Україну кави та чаю за цей період становили 93 млн дол., а шоколаду та какао-бобів і виробів з нього – 133 млн дол.
Різних харчових продуктів, у тому числі концентратів з чаю та кави, закупили за кордоном на 187 млн дол.
Сукупно ці продукти утворюють 54% вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції, резюмує Микола Пугачов.
Як зазначила «Урядовому кур’єру» аграрний експерт Марія Колесник, збільшення обсягів завезення імпортної продукції за І півріччя 2018-го порівняно з аналогічним періодом минулого року, можна пояснити кількома факторами: «Наші імпортери стали завозити в Україну більше дорогих продуктів так званого преміум-класу. На них є попит навіть не лише серед дуже багатих покупців, а й серед представників середнього класу. Саме середній клас, як це не дивно казати, за 2017-2018 роки став жити краще. Підвищилися і не раз, як мінімальна, так і середня зарплати. Я це чудово бачу на прикладі працівників аграрного сектору: там, щоби звичайні комбайнери, трактористи, чи скажімо, працівниці кондитерських фабрик не шукали собі кращого життя за кордоном, керівники їхніх компаній постійно підвищують ставки заробітних плат. Таке відбувається масово в різних галузях та сферах нашої економіки, і люди стали таким чином більше купувати імпортні дорогі продукти. Адже вони можуть частково собі це дозволити».