Древній барельєф, створений при цивілізації Норте-Чико, виявили на півночі Перу. Знахідці, майже 3800 років. Барельєф розкопали на археологічній ділянці Вічама поруч із руїнами поселення Караль.
«Є й інші будівлі зі схожими барельєфами. На цьому зображені чотири людські голови. Кожну обвиває змія. Голови змій звернені до невеликої голові з відкритими очима і ротом. А знизу в голови п'ять стрижнів, які з'єднані з землею».
Культура Норте-Чико процвітала з XXX по XVIII століття до нашої ери. Змія тут вважалася символом родючості.
Розкопки на ділянці Вічама проводяться понад десять років. Археологи сподіваються розкрити таємниці існування і зникнення цивілізації. Вона найдавніша з усіх відомих в Америці.
Руїни стародавнього міста Караль в долині річки виявили в середині минулого століття. Археологічний пам'ятник внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Представники цивілізації Норте-Чико не вміли виготовляти кераміку, але будували грандіозні архітектурні споруди. Передбачається, що ця культура зникла через брак земельних ресурсів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»