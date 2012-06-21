Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Первомайську Миколаївської області народжувати стане комфортніше. В акушерському відділенні центральної міської багатопрофільної лікарні з’явилися два нових ліжка-трансформери для пологів.
З проханням придбати нове обладнання головний лікар Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Олег Чекрижов звернувся до двох депутатів Миколаївської обласної ради. Михайло Соколов та Андрій Власенко відгукнулися на прохання та придбали ліжка вартістю 180 тисяч гривень.
Як зазначив Олег Чекрижов, – «ми отримали суттєву допомогу від депутатів обласної ради. Ці ліжка зручні, м’які, їх можна підлаштувати під будь-яку жінку. Народжувати стане комфортніше, а персоналу зручніше працювати з цими ліжками. Оновлення обладнання – вимога часу щодо підвищення якості надання медичних послуг».
Скористуватися зручним устаткуванням зможуть не лише жінки Первомайська, а й п’яти сусідніх районів області, в яких закрилися пологові відділення.