Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На п’ятницю, 21 серпня, у селі Підопригори Лебединського району на Сумщині заплановано масштабний захід, приурочений до річниці Незалежності України. Офіційно він називатиметься фестивалем українського борщу, хоча рамки дійства будуть значно ширшими і включатимуть низку різноманітних культурно-мистецьких заходів.
Упродовж кількох останніх років населений пункт на Лебединщині відомий тим, що в серпні сюди приїжджають учасники «Кварталу-95» з концертними програмами. Захід збирає величезну кількість гостей не тільки з усіх куточків України, а й з-за кордону, зокрема, Білорусі та Грузії.
Оскільки цього року на заваді став коронавірус і приїзд кварталівців поки що під питанням, господарі свята вирішили дещо змінити його формат. Будуть організовані виставки, змагання, виступи художніх колективів, дискотека, звісно, з дотриманням усіх карантинних вимог. Але фішкою стане фестиваль борщу, в якому візьмуть участь кращі майстри української національної кухонної страви з усієї округи.
До слова, район має досвід проведення подібного борщового дійства. Торік у вересні в районі пройшов смачний і духмяний фестиваль, у якому взяли участь більше десятка кухонних команд. Вони приготували різні види борщу – з реберцями, грибами, пампушками тощо, водночас провели майстер-класи.
Зараз у районі повним ходом готуються до фестивалю: в місцевій РДА підготували розпорядження, визначили відповідальних за ті чи інші пункти програми, а кухарі розробляють рецепти борщу, аби почастувати ним учасників святкового фестивалю.