Національна поліція проводить власне службове розслідування щодо ганебного інциденту в Кагарлику. Реакція була миттєвою, а, крім того, у МВС зробили суттєві висновки щодо недоліків у системі роботи з особовим складом Нацполіції.
Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 5 червня повідомив міністр Внутрішніх справ Арсен Аваков.
Він також зазначив, що за підсумками цього аналізу та спільного засідання з Комітетом з питань правоохоронної діяльності ВР було ухвалено рішення щодо запровадження додаткових функцій інспекції з особового складу Нацполіції.
Зокрема, у всіх підрозділах поліції з’явиться система повної відеофіксації слідчих дій. Буде повністю переглянуто кадровий склад інспекції, а до її складу залучатимуть працівників із досвідом роботи в оперативних підрозділах. Також буде підвищено зарплату й матеріально-технічне забезпечення самої інспекції.
Міністр зауважив, що інспекції також буде надано право перевіряти будь-які підрозділи, її окремих працівників під час несення служби в будь-який час доби. А під час прийому в поліцію будуть проводити додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками задля виявлення можливих прихованих ознак підвищеної агресивності.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»