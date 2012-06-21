Вчені з Південно-Африканської Республіки (ПАР) повідомили, що на території країни циркулює новий штам коронавірусу, який має підвищений ступінь мутації. Про це повідомляє Bucha.Life, посилаючись на Eyewitness (EWN).

Фахівці південноафриканського Національного інституту інфекційних захворювань назвали цей штам – C.1.2, він був вперше зафіксований у травні 2021 року. МОЗ республіки, як повідомляє видання, вже попередив ВООЗ про нову мутації коронавірусу.

Дослідники з’ясували, що новий штам може володіти підвищеною агресивністю і одночасно мати високу стійкість до вакцин. Вперше C.1.2 був виявлений у травні. Це мутація штаму C.1, який був виявлений у ПАР в січні 2021 року.

За даними ЗМІ, випадки зараження штамом С.1.2 вже зафіксовані у Демократичній Республіці Конго, Китаї, Новій Зеландії, Великобританії, Португалії, Швейцарії та на Маврикії.

Раніше вчені з університетів Бата і Единбурга в Великобританії виявили, що вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, мутує майже раз в тиждень. До цього вважалося, що SARS-CoV-2 мутує приблизно раз у два тижні.