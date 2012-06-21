У Південній Африці вперше в історії сучасної науки з'явилися на світ левенята «з пробірки».
Інформаційний портал Daily Mail повідомив, що дитинчата лева народилися шляхом штучного запліднення.
Ця радісна подія стала можливою завдяки експертам з південноафриканського Університету Преторії, а самі тварини з'явилися в заповіднику Укутулу. Ветеринари зробили детальний огляд малюків і підтвердили, що вони народилися повністю здоровими.
«Пробіркові» дикі кішки отримали імена Віктор і Ізабелла. Співробітники заповідника заявили, що малюки вже почали освоюватися в іграх та інших забавах, а в недалекому майбутньому левенят чекає знайомство з іншими членами прайду. За словами вчених, штучне запліднення може допомогти у збереженні зникаючих видів тварин, так як в ХХ столітті відразу кілька видів диких кішок виявилися під загрозою повного вимирання.
Представники Університету Преторії заявили, що методику належить удосконалювати і розвивати, щоб отримати реальний шанс на відновлення популяції багатьох видів диких тварин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»