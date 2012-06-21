Матамата, або мата-мата що живе в прісних водоймах Південної Америки — істота, дуже дивна на вигляд: голова плоска і трикутна, що закінчується маленьким хоботом, довга шия і горло з підборіддям вкриті шкірними виростами, і якщо додати до цього конусоподібні горби на панцирі, то не дивно, що цю істоту легко можна сплутати з обрубком дерева, що довго пролежав у воді.
Такий зовнішній вигляд допомагає черепасі маскуватися. Матамата харчується рибою, жабами, і може навіть з'їсти пташку, якщо встигне її спіймати. Матамата чекає в засідці, а коли здобич наближається близько, черепаха «вистрілює» свою довгу шию, відкриває досить великий рот і втягує в нього рибу.
До речі, шию матамата складає убік під панцир, як це роблять усі зміїношиї черепахи, до яких вона відноситься.
Досі вважалося, що матамата єдина на світі, але недавно в Molecular Phylogenetics and Evolution з'явилася стаття, в якій йдеться про те, що матамат насправді дві. Різницю між двома видами виявили в ході генетичного аналізу. Черепахи відрізняються не лише зовнішнім виглядом, а й ареалом: «старий» вид, Chelus fimbriata, мешкає тільки в басейні Амазонки, «новий» вид, Chelus orinocensis — в басейнах річок Оріноко і Ріу- Негру. За словами авторів роботи, обидва види розійшлися в еволюції ще 13 мільйонів років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»