Вчені з Університету Росаріо в Боготі (Колумбія) виявили рештки величезної черепахи, яка жила в Південній Америці в період між 7 і 13 мільйонами років тому. Гігантська викопна тварина нагадувала своїми розмірами автомобіль, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Гігантських черепах Stupendemys geographicus відкрили ще в сімдесятих роках минулого століття, але досі у палеонтологів не було детальної інформації про цих древніх істот. Але тепер, коли дослідники виявили рештки S. geographicus в пустелі Татакоа в Колумбії, ситуація змінилася.
«Ми вивчили рештки, які складаються з триметрового панцира і декількох фрагментів нижньої щелепи стародавньої гігантської черепахи. Новий палеонтологічний матеріал дозволив нам поглибити знання про цих неймовірних плазунів», – розповідають колумбійські вчені.
Крім того, вивчення скам'янілостей нижньої щелепи вказує на те, що у самців могли бути роги на панцирі, щоб захистити себе. У самок не було таких рогів, тоді як самці могли використовувати їх для боротьби з іншими самцями.
«Крім того, щелепи цих черепах також дають нам уявлення про раціон цих гігантів. Їх їжа була різноманітною – від риб, молюсків, менших за них крокодилів тощо. Їх сильні нижні щелепи могли розжувати багато твердих об'єктів, зокрема насіння», – кажуть вчені.
Довжина дорослої черепахи виду Stupendemys geographicus могла досягати чотирьох метрів, а маса плазуна була не менше 1200 кілограмів. Тобто, гігантську американську черепаху цілком можна порівнювати з автомобілем. Дивно, але колись на Землі існували і більші черепахи – наприклад, архелон, які жили в океанах сімдесят мільйонів років тому, доростали вони до чотирьох з половиною метрів у довжину.
Місце розкопок, де мешкали ці черепахи, нині – велика пустеля, але мільйони років тому це була болотиста місцевість з великим біорізноманіттям. Це може пояснити той факт, що ці черепахи змогли досягти таких величезних розмірів. Крім того, це може допомогти зрозуміти сучасних родичів гігантської черепахи. Хоча черепахи річки Амазонки в 100 разів менші за гігантських, у них, як правило, однакова дієта, яка може допомогти вченим розгадати загадки еволюції.
Вчені також розповіли, що причини зникнення цих гігантів досі невідомі. Руйнування середовища проживання і географічні зміни Анд можуть бути ймовірними причинами зникнення плазунів. Оскільки це найбільша панцирна черепаха будь-коли виявлена на Землі, вчені й надалі шукатимуть такі скам'янілості на американському континенті, щоб знайти схожі рештки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»