Неподалік від столиці Південної Кореї міста Пхьончхан, роботи «позмагалися» між собою в турнірі «Edge of Robot: Ski Robot Challenge». Дроїди мали спуститися на лижах максимально швидко та не зачепити різноманітні перешкоди.
Про це пише «The Verge».
Умови для відбору учасників змагань були суворими. На трасу допускалися тільки людиноподібні «двоногі» роботи, які мали «коліна» і «лікті». Також встановлювалися правила щодо росту дроїдів. Мінімальна позначка мала становити не менше ніж 50 сантиметрів.
Однак не тільки умови турніру виявилися несприятливими. Погода того дня також заважала учасникам «концентруватися» на змаганні. Через сильний мороз функціональність дроїдів зменшувалася.
Загалом у змаганні взяли участь вісім команд із різноманітних корейських закладів.
Роботів одягали у дитячі лижні костюми та відправляли на схил 80-метрової гори гірськолижного курорту «Welli Hilli Ski Resort». Саме з цієї вершини вони мали швидко спуститися на лижах, бминаючи кольорові флагштоки.
Переможцем незвичайного турніру «Edge of Robot: Ski Robot Challenge» став 75-сантиметровий робот на ім'я «Taekwon V» від компанії «MiniRobot Corp.». Розробники переможця забрали приз у розмірі 10 тисяч доларів.