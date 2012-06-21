Південнокорейську співачку і актрису, екс-учасницю гурту Kara, 28-річну Гу Хару знайшли мертвою у власному будинку. Про це повідомляє департамент поліції сеульського району Каннамгу.
«24 листопада о 18:30 за місцевим часом (11:30 за київським) ми отримали повідомлення про смерть. Наразі ми розслідуємо причину того, що сталося», – цитує повідомлення поліції Independent.
26 травня 2019 року актриса потрапила в лікарню після спроби суїциду у власному будинку. За словами її менеджера, виконавиця боролася з сильною депресією.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»