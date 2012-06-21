Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві в річці Південний Буг масово загинула риба.
Як повідомив Миколаївський рибоохоронний патруль, на ста квадратних метрах обстеженої території знайшли 1740 загиблих бичків розміром від п’яти до 15 сантиметрів. Фахівці відібрали проби води для аналізу, наразі причина загибелі риби встановлюється.
В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради повідомили, що така ситуація може бути викликана підвищення рівня органічних речовин у річці.
«У річці зараз підвищується рівень органіки і при її розкладанні у воді зменшується рівень кисню, – зазначають фахівці. – Чим менше у воді кисню, тим більше риби гине. Ймовірно, у воду потрапили мінеральні добрива з полів. У добривах є органічні речовини, які зменшують кількість кисню у воді. До того ж, спека посилює ці процеси».
Крім того, зазначається, що 2018 рік є маловодним, тож солоність води підвищується, що також негативно впливає на стан водних ресурсів області.