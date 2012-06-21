Іран заборонив викладання англійської мови в рамках програми початкової школи в зв'язку з заявою верховного лідера країни про те, що раннє вивчення англійської відкрило шлях для !культурного вторгнення» Заходу.
Про це повідомляє Reuters.
Глава державного комітету з вищої освіти Мехді Навід-Ахдам заявив, що викладання англійської мови як в державних, так і в приватних початкових школах «виступає проти законів і норм».
Зазвичай викладання англійської в іранських школах починається в середній школі, де навчаються діти віком 12-14 років. Однак деякі початкові школи також вводять в свою програму вивчення іноземних мов.
У своєму зверненні до вчителів верховний лідер заявив, що нинішня ініціатива протидіє не вивченню іноземних мов, а «пропаганді західної культури в країні серед дітей та молоді».
Офіційно заборона на вивчення англійської мови не пов'язана з недавніми масовими протестами в Ірані, проте раніше верховний лідер заявив, що діями протестуючих керують з-за кордону.
Нагадаємо, масові протести в деяких іранських міст почалися 28 грудня 2017 року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Тегерана і зростання цін, потім учасники акцій почали висловлювати загальне невдоволення урядом країни. З початку акцій протесту затримали як мінімум 90 студентів.