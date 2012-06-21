Цього року до новорічно-різдвяних свят малюки з Донеччини отримають не тільки традиційні солодкі подарунки. У цьому насамперед переконалися діти-сироти й ті, яких виховують у багатодітних родинах. Адже завдяки ініціативі керівників Донецької обласної державної адміністрації сертифікат на будинок отримала багатодітна родина з Покровська, а дві такі самі сім’ї з Покровська та одна зі Слов’янська стали власниками новеньких мікроавтобусів Volksvagen. Сертифікати на однокімнатні квартири отримала 51 дитина-сирота з різних міст, об’єднаних територіальних громад Донецької області. Вручили подарунки на день святого Миколая.
Автомобілі та будинок для багатодітних родин придбали завдяки субвенції з обласного бюджету. А квартири дітям-сиротам купили за кошти двох субвенцій: з державного та обласного бюджетів (відповідно 45,4 та 39,5 мільйона гривень). Використовуючи фінанси двох субвенцій, в області вже придбали 225 квартир і будинків, а до кінця року впорядковане житло отримають 235 тутешніх дітей-сиріт.
«Ми багато інвестуємо в дітей і молодь, бо хочемо, щоб вони залишалися жити на Донеччині й розбудовували цей край. Дякую всім громадам, які докладають зусиль для забезпечення дітей житлом і підтримують багатодітні родини», — прокоментував голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.