Нещодавно Подільський зоопарк у місті Вінниці поповнився новим мешканцем — двогорбим білим верблюдом. Його придбали за сприяння благодійників. До цього він перебував у приватному зоопарку в Донецькій області, а потім — в Іллінецькому районі Вінниччини. Інтерес у краян і туристів до нового мешканця неабиякий, адже він екзотичний.
«Придбання верблюда — черговий крок популяризації зоопарку, який дає змогу бачити багатство фауни різних куточків світу. Нещодавно Подільський зоопарк став одним із переможців конкурсного добору проектів регіонального розвитку секторальної підтримки Європейського Союзу. Загальний обсяг фінансування проекту становить 11,7 мільйона гривень. Нині працюємо над тим, щоб його було внесено у всі туристські маршрути області», — зазначив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко.
Проект передбачає збільшення кількості туристів на Вінниччині шляхом створення центру сімейного дозвілля на базі зоопарку, сприяння збереженню і відтворенню у штучних умовах рідкісних та занесених до Червоної книги тварин і птахів тощо. Якщо торік зоопарк відвідало 40 тисяч осіб, то протягом п’яти місяців цього року — 31 тисяча, що свідчить про зростання його туристської привабливості.