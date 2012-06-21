У Новогродівці Донецької області відбудеться досі незвична для нас екологічна акція — плогінг. Він поширений у деяких країнах, у перекладі зі шведської означає буквально «підбирати сміття під час бігу». Тобто учасники пробіжки беруть із собою пакет, проходять дистанцію, збираючи і складаючи сміття, що трапляється їм на дорозі. Так вони не тільки тренуються, а й дбають про чистоту довкілля.
Із пропозицією вперше провести акцію «У погоні за сміттям» напередодні Дня Незалежності України і водночас Дня міста вийшла тутешня платформа ініціатив MOVE. «Пропонуємо землякам просту річ — вийти на пробіжку, взявши із собою пакети на сміття, і пробігти невелику дистанцію. Звичайний біг перетворюється на екологічну акцію, яка дає змогу зробити наше навколишнє середовище чистішим. Крім того, тренування у бігунів буде більш напруженим, бо, щоб підібрати сміття, доведеться нагинатися чи присідати», — розповідає координатор платформи Антон Кухлєв.
Фізкультурно-екологічний захід у Новогродівці проводить громадська організація «Нова Дружківка» у партнерстві з ПІ MOVE. Він пройде в межах міжнародного проекту «Зміцнення громадської довіри», що фінансує Агентство США з міжнародного розвитку.