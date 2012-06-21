Кінострічку «Донбас» режисера Сергія Лозниці буде висунуто від України на премію «Оскар» у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Таке рішення ухвалив Український оскарівський комітет, повідомляє ВВС Україна з посиланням на голову комітету кінокритика Аліка Шпилюка.
Сценарій фільму «Донбас» засновано на документальних матеріалах. Стрічка розповідає про трагічні події на сході України. Її прем’єра відбулася 9 травня 2018 року на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де в межах програми «Особливий погляд» стрічка отримала приз за режисуру.
Кінофільм «Донбас» знято у співпраці кінематографістів України, Німеччини, Франції, Нідерландів і Румунії, повідомляє Укрінформ.
Наші митці висували на здобуття «Оскара» десяток кіноробіт, проте жодна з них не змогла вибороти нагороду чи увійти до переліку номінантів. Однак шлях здолає той, хто йде. Тим більше, що не без допомоги держави кіновиробництво в Україні таки відроджується. І на нас очікує дуже багато талановитих і вартих уваги прем’єр.