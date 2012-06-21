У Покровську на Донеччині жителі та гості міста мають змогу ознайомитися з колишніми обов’язковими атрибутами новорічних свят, якими пів століття тому були вітальні листівки. Це стало можливим завдяки відкритій у місцевому історичному музеї виставці «Святкова зима». Кілька сотень барвистих експонатів — новорічних листівок зазвичай писали і, отримавши, читали жителі Покровська у 1960—1980-х роках. Завдяки невибагливим, але щирим привітанням можна більше дізнатися про життя представників кількох поколінь, які зазвичай, бажаючи рідним і близьким усяких гараздів, зичили у році наступному мирного неба над головою. А більшість експонованих тут листівок виконано з неабияким художнім смаком і вже самим зовнішнім виглядом привертають увагу і поліпшують настрій. А відчуття свята спостерігається серед відвідувачів навіть нині, хоч привітання адресовано людям, які жили на Донеччині багато років тому.
Не забули організатори виставки і про найменших відвідувачів: їм запропонували розфарбувати спеціально виготовлені для цього листівки і потім подарувати їх комусь із побажаннями миру.