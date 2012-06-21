Пізнавальну корисну й цікаву екскурсію історичними місцями свого міста у Покровську Донецької області вирішили провести у формі велопробігу. Ініціаторами креативного заходу стали тутешні активісти та краєзнавці, які поєднали активний відпочинок на велосипедах з не менш корисним вивченням історії рідного краю.
Участь у першій екскурсії з вітерцем взяли більш як 30 охочих, серед яких не тільки жителі Покровська, а й сусідніх Краматорська, Мирнограда, Селидового і кількох довколишніх сіл. Як зізналися окремі з них, попри те, що давно живуть на цій території, зроду не бували в деяких колоритних місцях, про які досі лише чули. Наприклад, цього дня відкрили для себе селище Шевченка, де пізнавальну екскурсію для них провів місцевий краєзнавець Сергій Луковенко. Він розповів про маловідомі факти з історії Покровська і найближчих менших населених пунктів.
Перший краєзнавчий велопробіг пам’ятними місцями підтвердив перспективність такої форми глибшого знайомства з історією рідного краю, а тому його учасники вже готуються до наступного. До того ж, уже очевидно, що кількість велоекскурсантів має значно збільшитися.