«Пам’ятник відливали в Харкові, ліпили в Києві, граніт брали в Житомирі, скло відливали у Дніпрі. Вийшла цікава масштабна композиція зі скляними елементами, а на центральному місці в ній бронзова фігура Леонтовича — 2,2 метра заввишки», — розповідає художник.
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Як уже писав «УК» про реалізацію цього проекту, пам’ять великого українця тут вирішили вшанувати тому, що Микола Леонтович у 1904—1908 роках жив і працював у Гришиному (стара назва міста). Тут він викладав музику і співи у школі залізничників та організував хор з місцевих робітників. На згадку про той період у скульптурній композиції є зображення залізничного вокзалу та школи.
Під час відкриття пам’ятника виступив лауреат багатьох міжнародних конкурсів український дитячий хор «Щедрик» — ще один своєрідний пам’ятник композиторові. А місцева влада підтвердила попередні наміри про проведення в Покровську хорових музичних акцій «Щедрик-Фест» та «Наше Різдво на Донеччині». У прифронтовому місті створюють музей «Щедрик».