Збулося! Точніше, почало збуватися: у Покровську на Донеччині нарешті взялися за встановлення в центрі міста пам’ятника Тарасові Шевченку. Перипетії довкола ось такого вшанування Кобзаря нагадують сумний серіал, оскільки тривають уже понад 12 років. Весь цей час місцеві активісти і громадськість наполегливо «пробивали» ініціативу про встановлення пам’ятника, але на заваді стояв міцний мур, який звели чиновники. Немало часу пішло на те, щоб домогтися надання землі, потім зависло питання розроблення проєктів, постала проблема коштів… Нарешті у травні цього року історія довгобуду отримала перспективне продовження: міська влада придбала в художника і скульптора Петра Антипа виконану ним відповідну скульптурну композицію за 2 мільйони 500 тисяч гривень.
Цей вибір теж зробили не без участі громадськості: у місті провели анкетування, і його учасники — місцеві жителі віддали перевагу роботі скульптора, який уже попрацював над виготовленням і встановленням у Покровську монумента відомому композитору авторові «Щедрика» Миколі Леонтовичу. Підготовка і розчищення місця для постаменту на площі Шибанкова вже тривають. Далі, уточнили в міській раді, робітники візьмуться за створення фундаменту під скульптурну композицію, монтажу гранітних підставок та благоустрою цієї ділянки. За попередніми прогнозами, пам’ятник Тарасові Шевченку відкриють у вересні. А пам’ятний камінь, який тривалий час повідомляв, що на цьому самому місці колись постане монумент Кобзаря, нарешті передадуть до Покровського історичного музею.