Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Донеччини затримали групу зловмисників, які займалися крадіжкою вугілля із вагонів на залізничній станції «Покровськ». Встановлено, що 36-річний місцевий житель, залучивши до незаконного промислу кількох знайомих, серед яких і неповнолітні, взявся збагачуватися не дідівськими методами, а завдяки використанню сучасної техніки. Адже неподалік залізниці лиходії облаштували підпільну «сортувальну станцію» та встановили камери відеоспостереження: навіть не виходячи з приміщення, «шахтарі» фіксували прибуття на станцію вантажних вагонів із паливом та місцезнаходження охоронців. Причому представники угрупування перевантажували у мішки тільки кращі марки вугілля, яке потім збували своїм клієнтам.
Співробітники карного розшуку обласного управління Національної поліції України в Донецькій області зуміли задокументувати 12 подібних випадків крадіжки палива, збитки від яких складають близько 100 тисяч гривень. Вилучено понад 60 тонн палива, «чорну бухгалтерію», виручені за збут «чорного золота» гроші, відео- та комп’ютерну техніку, пістолет «Zoraki». За згаданим фактом порушено кримінальне виробництво за ч.3. ст. 185 КК України(крадіжка), підозрюваним загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років.