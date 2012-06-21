Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Раптовий вибух прогримів на полі території сумнозвісного мікрорайону «Східний» прифронтового Маріуполя, де трактор виконував польові роботи. На щастя, 44-річний механізатор не отримав ушкоджень і відмовився від медичної допомоги. А ось сам сільськогосподарський агрегат, конкретніше, дискова борона зазнала серйозних пошкоджень.
Фахівці тепер з’ясовують причини вибуху і перевіряють територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Тим більш, що для піротехнічних розрахунків Державної служби надзвичайних ситуацій це звична і майже повсякденна робота для очищення території Донецької області смертоносних залишків гібридної війни.
Приміром, тільки протягом минулих вихідних сапери непогано попрацювали у Бахмутському та Ясиноватському районах, а також у місті Торецьк, де відшукали, вилучили та знешкодили 361 вибухонебезпечний предмет.