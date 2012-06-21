Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вслід за харківським КП «Бюро технічної інвентаризації», про що вже повідомляв «УК», в поліклініках Харкова запроваджують надання послуги з сурдоперекладу.
Першими серед медичних закладів у цій справі стали працівники міської поліклініки №24 та поліклініки Міської клінічної лікарні №27. Віднині завдяки розробленій «ConnectPro» в партнерстві з компанією «Vodafone» системі, люди з вадами слуху не матимуть дискомфорту у спілкуванні з медперсоналом. Для налагодження діалогу пацієнт повинен зісканувати QR-код та через спеціальний планшет має можливість спілкуватися через чат, де голос співробітника транслюється у текст. Також на відеозв’язок може вийти сурдоперекладач, якщо ситуація потребує детальнішої комунікації.