Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відучора почав приймати електронні внутрішні й закордонні паспорти в мобільному додатку для оцифрованих документів «Дія» для ідентифікації пасажирів на внутрішніх рейсах. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у фейсбуці.
«Вийшов з дому без документів і гаманця і все одно полетів на море — це можливо. Адже тепер в аеропорту «Бориспіль» мандрівники можуть пред’являти цифрові версії паспорта громадянина України або біометричного закордонного паспорта через додаток «Дія» замість звичайного. Відповідні зміни до технологічних інструкцій аеропорту затвердила Державна авіаційна служба», — зазначив він.
А до кінця тижня аеропорти Одеси, Львова та Херсона також прийматимуть цифрові паспорти «Дія». Після прибуття в аеропорт необхідно відкрити додаток і показати екран смартфона на пункті контролю авіабезпеки для зчитування QR-коду.