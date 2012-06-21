У Польщі археологи з Гданського археологічного музею виявили колективне 1000-літнє поховання скандинавських воїнів.
Як повідомляє Nauka w Polsce, знахідка приголомшила польських вчених, оскільки скандинавські воїни були виявлені за сотнях кілометрів від своєї батьківщини – у селі Цепло в Східній Померанії.
Виявлене поховання археологи назвали «будинком смерті». У ньому були виявлені скелети чотирьох чоловіків. Хімічний і генетичний аналіз показав, що ці люди були походженням зі Скандинавії, швидше за все з Данії.
За словами доктора Славомира Вадила з Гданського археологічного музею, воїни були поховані разом з великою кількістю різних похоронних предметів, які не мали великої цінності, зброєю і елементами кінної упряжі.
Уваги заслуговує сам «будинок смерті», датований XI століттям. Він розташований в центральній частині стародавнього цвинтаря. Цей «будинок» був зведений з колод і дощок і зовні нагадує звичайну дерев’яну хатину. Він складається з чотирьох добре побудованих похоронних камер розміром 3,5х2 метри, в кожній з яких було поховано по одному воїну.
«Це був один із найпопулярніших методів будівництва будинків на той час, – говорить доктор Вадил. – Тому ми можемо сказати, що це був «будинок смерті».
На думку археологів, данські воїни були поховані за часів династії П'ястів – першої польської династії, яка правила з X-го і до кінця XIV століття.
«Будинок смерті» був споруджений всередині більшого некрополя, зведеного при польському королі Болеславі Хороброму. Судячи зі знайдених у могилах мечів, списів, пряжок, стремен і шпор, ці воїни були майстерними наїзниками. Також у похованнях були виявлені старовинні монети, металеві дрібнички, гребені, глиняні горщики та рештки тварин.
Доктор Вадил вважає, що данські воїни збирали податки з місцевого населення на користь польського правителя Болеслава Хороброго. «На це вказують ваги з наборами ваг, знайдені у двох мертвих, похованих у кам'яних могилах, а у двох інших – сенсорні камені, які використовували для перевірки якості дорогоцінних металів, одночасно забезпечуючи доступ до цих металів і участь їх у торгівлі», – додає він.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»