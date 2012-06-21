Ятвяги (або судови) – балтійське плем’я, яке жило на території нинішньої Польщі, Литви і Білорусії з 5-го століття до нашої ери і в часи середньовіччя. Вони були вмілими воїнами, служили найманцями у дружинах князів Київської Русі і були переможені ними. Яивяги також воювали з польськими князями і тевтонськими лицарями. У 1422 році Тевтонський орден захопив ятвягів, а їх території розділили між собою лицарі Польщі і Литви. Однак елементи етнічної приналежності, мови і культури ятвягів зберігалися протягом 19-го століття.
У 1950-х роках у передмісті Сувалки було виявлено ятвягський курган, де були поховання 2-5 століть нашої ери. Тоді там знайшли багато стародавньої зброї. Виявлене нещодавно кладовище є таким же значним з точки зору виявлених археологічних знахідок, як і ятвягський курган, і є найбільшим відомим кладовищем ятвягського періоду раннього середньовіччя. На ділянці в півгектара археолги знайшла понад 500 рідкісних артефактів: мечі, ножі, наконечники стріл, шпори, пряжки, кінську фурнітуру і ще кілька тисяч менш важливих знахідок.
На жаль, мародери знайшли це кладовище першими. Подальше розслідування виявило докази того, що майже 1000 артефактів було викрадено до того, як тут почали розкопки археологи.
Артефакти будуть вивчені і збережені в Краєзнавчому музеї у Сувалках, а деякі з них планують показати в кінці травня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»