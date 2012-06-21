Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтава готова виконувати урядову постанову стосовно безкоштовного надання послуги з трансплантації нирок людям, які мають у цьому потребу.
Згідно із зазначеним документом, у відповідному пілотному проєкті в Україні будуть задіяні десять медичних закладів, зокрема й 1-ша Полтавська міська клінічна лікарня, де завершують готувати необхідну базу для проведення таких операцій. У медзакладі визначилися з трансплантологами-кураторами, знайшли приміщення під операційну та необхідне сучасне обладнання. Завершують формувати команду кваліфікованих лікарів, які це робитимуть у недалекому майбутньому. А потреба в проведенні таких операцій у місті є, в департаменті охорони здоровя та соціального розвитку Полтавського міськвиконкому повідомили про приблизно 40 осіб, яким терміново необхідно зробити трансплантацію нирок для того, щоб зберегти їхнє життя й здоров’я.
Незважаючи на те, що такі операції коштуватимуть дуже дорого, в залежності від складності, у межах від 320 тисяч гривень до 722 тисяч гривень, держава береться оплатити всі пілотні операції з пересадки нирок, тобто і лікарям, які це робитимуть, і лікарням. Про це в МОЗ України повідомили ще в січні.
Наразі відповідні суми коштів уже перерахували всім десятьом учасникам пілотного проєкту з трансплантації, які подали відповідні заявки та були затверджені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року.