З ініціативи депутатів Полтавської міської ради у лікарнях міста 2020 року безплатно діагностуватимуть населення, зокрема досліджуватимуть черевну порожнину, суглоби, головний мозок, хребет, органи грудної клітки. Усього за рік виконавець повинен провести 11,5 тисячі досліджень. На них з міського бюджету планують витратити 8 мільйонів гривень, торік витратили 12 мільйонів.
Стурбувало народних обранців те, що перший досвід у 2019 році показав зростання виявлення у пацієнтів злоякісних пухлин, про наявність яких вони не підозрювали. Реалізація заходів дасть змогу діагностувати на ранніх стадіях тяжкі захворювання, забезпечити їх своєчасне лікування, зменшити показники інвалідності та смертності, поліпшити показники здоров’я населення Полтави.