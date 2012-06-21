Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві в мікрорайоні «Алмазний» вже у середині літа мають збудувати скейтпарк, проєкт якого два роки тому переміг на міському конкурсі партиципаторного бюджетування.
У парку, згідно з проєктом, розмістять спеціальні тренажери для тренувань скейтбордистів та велосипедистів. Приблизно такі ж скейтпарки працюють у Миргороді й Лубнах. Орієнтовна вартість будівництва такого парку до 300 тисяч гривень. Але у Полтаві він буде дещо більший за розміром, а значить і дорожчий.
У місті над Ворсклою це буде перший солідний скейтпарк. До цього там був тільки невеликий майданчик для занять скейтбордінгом і велотріалом.