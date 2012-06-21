Перед будівлею Полтавських ОДА та облради спорудять територію Майдану — проект, який увічнить пам’ять Героїв Небесної Сотні. Площа Майдану буде приблизно 3,3 гектара, коштуватиме проект орієнтовно 90 мільйонів гривень.
«Наше завдання — перетворити меморіал, розташований навпроти будівлі ОДА, на комфортний публічний громадський простір», — розповів один зі співавторів проекту Дмитро Козиренко.
Над проектом працювали півроку, до його розроблення долучили відомих у Полтаві фахівців у галузях ландшафту та скульптури. Це будуть барельєфи на бетонних стінах, фонтани і паркова комфортна зона з лавками й амфітеатром, дитячим майданчиком. На території планують висадити 100 дерев та багаторічні трави. Уздовж вулиць Сінної й Соборності облаштують велосипедні доріжки, а паркувальний майданчик біля ЦНАПу — станціями для заряджання електромобілів. Цей проект має стати еталоном благоустрою міста.