Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Компанія «Полтаватрансбуд» зводить відразу кілька багатоквартирних будинків у мікрорайоні Павленки, а в майбутньому там виросте ще один новий мікрорайон. Великий багатоквартирний будинок з’явиться й на місці відомих полтавцям торгових приміщень критого ринку «Київський», які горіли в минулому році.
Компанія «Полтаватрансбуд» викупилf ці приміщення, а земля під ними належить громаді Полтави й здається в оренду. Орендар – одне спільне українсько- білоруське підприємство. На даний момент фахівці проводять експертизу будівель на території ринку, щоб правильно провести демонтаж.
Вже зроблений картографічний план території та ескіз майбутньої будівлі. Представники будівельної компанії розповіли, що на забудову мікрорайону знадобиться 5-10 років.