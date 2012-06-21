Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві на період карантину медики, соціальні працівники, комунальники, працівники міської організації Товариства Червоного Хреста України й ще декілька категорій працівників, які забезпечують життєдіяльність міста, здобули право безкоштовного проїзду в громадському електро- і автотранспорті. Відповідною пільгою вони користуються із 21 квітня.
Під цю програму компенсаційних виплат перевізникам міська влада виділила з бюджету 5 мільйонів гривень. У міськраді повідомили, що ця благодійна програма розрахована на два місяці, але за необхідності термін її дії можуть продовжити.