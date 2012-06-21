Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
“Урядовий кур'єр”
Пасажирський транспорт Полтави по кілька разів на день обробляють дезінфікуючим розчином. Про це домовилися влада міста й керівники підприємств-перевізників. Салони тролейбусів обробляють двічі протягом дня, між 1 та 2 зміною, сертифікованими та рекомендованими препаратами.
Для ймовірного знезараження використовують і хлоровмісні пігулки, у пропорції одна таблетка на відро води. Перевізники бідкаються, що застосовувати такі пігулки дорого. Упаковка хлорумісного засобу (30 таблеток) коштує 340 гривень. Обробка спиртовмісним розчином дешевша, 100 мл такого засобу коштує 22 гривні. Крім того, для проведення такої роботи треба наймати додаткових робітників, і щодня платити їм по 600-700 гривень.
Але перевізники все одно виділятимуть кошти на проведення цих маніпуляцій, бо це і здоров'я їхніх працівників.