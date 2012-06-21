Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Футбольний клуб «Шахтар» узяв під свою опіку 120 дітей з особливими потребами, які люблять футбол і своїм коштом організовує для них інклюзивні тренування й відповідні теоретичні навчання. Зокрема по 2 такі групи, в яких займається по 15 дітей, уже діють у Києві, Харкові й Львові, а з березня — і в Полтаві, на базі міської школи №5.
Старт інклюзивним тренуванням там дали у день матчу «Ворскла — Шахтар» перший асистент головного тренера «гірників» Віктор Северино, тренер воротарів Антоніу Феррейра й захисник Вітао. Вони відвідали перше тренування дітей у спортзалі цього навчального закладу, пограли з дітьми у футбол, роздали автографи й подарунки. А потім ще й сфотографувалися з ними на пам'ять.