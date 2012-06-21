Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До кінця березня у Полтаві планують завершити будівництво нового обласного клінічного кардіоцентру, що триває із травня 2016 року.
Будівництво йде за графіком. Вже завершили монтажні роботи, встановлюють освітлювальне, електричне й опалювальне обладнання. У палатах монтують розетки, вимикачі, освітлювальні прилади. Закінчують оздоблення фасадів. Триває облаштування вентиляційних шахт і машинних відділень ліфтів. На цьому тижні мають завершити облицювання й усі необхідні роботи на п’ятому поверсі. До весни поетапно здаватимуть й інші поверхи.
У Полтавській облдержадміністрації розповіли, що будівництво обласного кардіоцентру для них пріоритетне. Він уже збудований на 85%. У його новій просторій будівлі розташують стаціонарний і діагностичний блоки.