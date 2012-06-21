Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На центральних вулицях Полтави впорядковують білборди – прибирають ті, що закривають собою дорожні знаки та світлофори, а також наближені до електроопор, і принагідно тестують нові рекламні конструкції, які віднині не розміщуватимуть на електроопорах. Цю проблему намагався розв’язати іще Олександр Мамай, коли був Полтавським міським головою, але вона залишається актуальною й сьогодні.
На думку екс -міського очільника залізобетонна основа білбордів має бути схована у землю, а поки що ці об’єкти мають не надто естетичний вигляд. Значить, їх треба переробити у відповідності до вимог законодавства України.
Контроль за маніпуляціями з білбордами та розміщенням реклами по-новому (поза межами електроопор) здійснюють інспекція з благоустрою і патрульна поліція.