Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавська міська клінічна лікарня №3 не знала капітального ремонту понад тридцять років, тому установі дуже пощастило, що її взяла на свій баланс Полтавська міська рада, яка відразу ж порушила питання про відновлення й осучаснення цього важливого, віднині комунального, об’єкта. У 2019 році в 3-й лікарні ввели в експлуатацію оновлені травмпункт і приймальне відділення, зараз вирішується питання щодо заміни в лікарні залізобетонного перекриття між першим поверхом і підвальним приміщенням, яке напівзгнило.
Під час ремонту замінять також каналізаційну мережу й електрообладнання, встановлять нову запірну арматуру, умивальники й підлогу, виконають інші важливі будівельні операції, на які виділять з міської скарбниці понад чотири мільйони гривень.
Підготовка до реконструкції йде повним ходом. Вже визначилися з підрядником, роботи мають завершити до весни наступного року.
Після того, як лікарню осучаснять і відновлять, влада подбає й про нове медичне обладнання. На щастя, в Полтаві на це коштів не шкодують.