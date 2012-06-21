У Полтаві мешканці чотирьох квартир будинку на вулиці Кучеренка,9 вже понад два місяці сидять без газу. 25 липня вони відчули у під’їзді запах газу. Зателефонували в аварійну службу ПАТ «Полтавагаз» і розповіли про проблему. Газовики приїхали за кілька хвилин і знайшли витік. Газ виходив через запірний пристрій по стояку в під’їзді. Майстри перекрили газ, а на стояк поставили пломбу. Мешканців повідомили, що подачу газу відновлять до 19 години вечора того ж дня. До сьогодні газ так і не включили. Мешканцям довелося купувати електричні плити, щоб готувати їжу.
Схожа ситуація й із жителями ще кількох будинків на вулицях Кучеренка, Олени Пчілки та Великотирнівська. Полтавець, який проживає у будинку на вулиці Великотирнівська,28 повідомив, що йому газовики відключили газ на початку жовтня через аварію, якої насправді не було. Представник газовиків ходить по квартирах і роздає платіжки на суму 127 гривень за обслуговування внутрішньо будинкових мереж. І говорить, що газопостачання відновлять тільки після сплати.
У минулому році Полтавагаз вимагав від «ЖЕО №2» укласти договори на експлуатацію складових газорозподільної системи. Тобто, щоб комунальники платили за ремонт, або ж самі лагодили труби. «ЖЕО №2» категорично відмовилося це робити. Тоді Полтавагаз подав до суду, щоб змусити комунальників укласти з ними договір. Зараз спір двох структур розглядає Господарський суд Полтавської області. А поки розгляд триває, через дії монополістів потерпають люди.