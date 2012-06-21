Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Під час будівельних робіт на вулиці Соборності у Полтаві розкопали близько сотні артефактів скіфів та періоду козаччини: керамічні вироби, прикраси, металеві фрагменти тогочасної зброї тощо. Серед предметів, які досліджують фахівці, перш, ніж передати їх на зберігання у фонди місцевого краєзнавчого музею, чи не найбільш інтригуючою знахідкою є печатка представника козацько-старшинського роду. Можливо, на цьому місці колись знаходився його будинок.
Район будівництва на вулиці Соборності особливий: приблизно шість років тому там вже знаходили житлові об’єкти часів Київської Русі й інших історичних епох.