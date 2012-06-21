Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Комунальники Полтави продовжують започаткований два роки тому проєкт по облагородженню майданчиків для сміття, що передбачає вирівнювання території майданчиків, їх загородження й накриття. Від 2018 року таким чином «капітально відремонтували» майданчики вже на десятках вулиць.
В останні дні квітня управління житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому уклало контракт на облаштування ще 14 майданчиків під контейнери для сміття за 2 мільйони гривень. Фірма-підрядник зобов’язана виконати відповідні роботи до листопада. Всього міськвиконком запланував облагородити понад сто таких об’єктів.