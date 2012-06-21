Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві стартував сезон відновлення та реконструкції парків і скверів.
Зокрема цими днями розпочали ремонт відомого у місті скверу «Березовий гай», що розташований у центрі Полтави, на перехресті вулиць Пушкіна і Міщенка. Наразі там вимощують тротуарною плиткою пішохідні доріжки, що раніше не мали твердого покриття. Потім пофарбують лавки, впорядкують квіткові клумби й територію.
Відповідні ремонтно-відновлювальні роботи тривають також у скверах пам’яті Героїв України, ім. Панаса Мирного, у парку ім. І. Котляревського та інших.