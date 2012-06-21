Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останніми роками міська влада Полтави рішуче взялася наводити порядок у сфері пасажирських перевезень, налагоджуючи контроль за дотриманням графіків руху авто і електротранспорту, а також модернізуючи систему зв’язку між комунальною диспетчерською службою та водіями тролейбусів і автобусів.
Уже відійшли в минуле ті часи, коли порожня маршрутка на околиці міста проїжджала, не зупиняючись на зупинці, а її водій ніяк не реагував на обурення пасажирів, які там стояли. Тепер за таке можуть запросто позбавити водійських прав, а перевізника – ліцензії. Тому, що весь рух пасажирського транспорту відстежується з допомогою GPS-реєстраторів та відповідних сервісів. А тих приватних перевізників, які раніше не хотіли, щоб місто здійснювало контроль за рухом їхніх автобусів містом, з 1 вересня так само зобов’яжуть під’єднатися до єдиної моніторингової системи.
Згідно з дорученням заступника Полтавського міського голови Олексія Чепурка, вони мають до зазначеної дати передати геодані зі своїх транспортних засобів на комунальний сервіс EasyWay для загального моніторингу.
На цьому сервісі вже відстежуються автобуси, що курсують за 7 маршрутами.