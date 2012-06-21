Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві на вулиці маршала Бірюзова, на повороті в авіамістечко сталася ДТП. Автомобіль поліції Renault Dokker в’їхав у інкасаторський Ford Transit, що належить «Ощадбанку». Від удару Ford перевернувся набік.
Свідки ДТП повідомили, що інкасатори виїжджали від «Полтава – банку», а авто поліції їхав прямо, по вулиці Маршала Бірюзова в сторону заводу ЖБВ. Винуватого в ДТП встановлюють. В управлінні патрульної поліції повідомили, що під час аварії отримав травми водій інкасаторської машини, якого доставили в лікарню. На місці пригоди працюють 2 екіпажі патрульної поліції і слідчі.
24 липня на цьому ж перехресті сталося потрійне ДТП.