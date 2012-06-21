Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
“Урядовий кур'єр”
20 березня Полтава долучиться до Всеукраїнського екопроєкту «Озеленення України» під час якого за добу планують посадити мільйон дерев. Внесок полтавців у цю акцію складе приблизно 500 саджанців, наразі місто з цим визначається. Ековолонтерам нададуть інструменти й усі необхідні матеріали. Жителям будинків також пропонують долучитися до акції й озеленити території своїх дворів. Замовлятимуть саджанці дерев на комунальному підприємстві «Декоративні культури».
Наприкінці березня ще може бути холодно, тому висаджуватимуть 2-3 річні деревця з великою кореневою системою. Комунальні служби міста пообіцяли допомогти із підвезенням дерев, води й заготівлею ямок під висадку. Саджатимуть деревця у парках міста.
Передбачається, що в акції також візьмуть участь усі школи й дитсадки Полтави.