Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
З ініціативи депутатів Полтавської міської ради у лікарнях Полтави у 2020 році продовжать безкоштовно діагностувати населення, зокрема виконувати дослідження черевної порожнини, суглобів, головного мозку, хребта, органів грудної клітини. Всього за рік виконавець повинен провести 11,5 тисячі досліджень.
Стурбованість народних обранців викликав той факт, що перший досвід у 2019 році показав зростання виявлення у пацієнтів злоякісних пухлин, про наявність яких вони не підозрювали.
На дослідження з міського бюджету планують витратити 8 мільйонів гривень, у цьому році витратили 12 мільйонів.
Реалізація заходів дозволить виявляти на ранніх стадіях тяжкі захворювання, забезпечити їх своєчасне лікування; зменшить показники інвалідності та смертності; покращити показники здоров’я населення Полтави.